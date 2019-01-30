Абэ объявил Курилы суверенной территорией Японии.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что считает южную часть Курильских островов неотъемлемой территорией страны.
— Это наши суверенные острова, — сказал Абэ, выступая 30 января в парламенте.
Премьер-министр также подчеркнул, что позиция японской стороны на переговорах с Россией состоит в том, чтобы сначала определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряды Хабомаи, и уже на этой основе подписывать мирный договор.
Россия предлагает заключить мир без каких бы то ни было обязательств территориальных уступок.
Абэ отказался раскрывать подробности переговоров, которые ведутся между лидерами государств и руководителями министерств иностранных дел, "чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс". Однако, полагает, что после подписания договоров Шикотан и Хабомаи перейдут Японии.
В последний раз Абэ обсуждал проблему мирного договора с Владимиром Путиным 22 января. Следующий раунд переговоров на уровне министров иностранных дел назначен на февраль.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Синдзо Абэ обещал забрать южную часть Курил вместе с проживающими там гражданами России, а также не исключил появления там американских военных баз.
Источник фото: United Nations Photo
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