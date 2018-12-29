Значимость США для Китая оказалась выше российской

Американские СМИ провели опрос среди жителей Китая. Граждане страны предпочли России США, посчитав, что штаты оказали на них большее влияние в уходящем году.

Выбор опрашиваемых китайцев оказался непонятен многим экспертам. Отношения Китая и Соединенных Штатов Америки с начала 2018 года были сложными и нестабильными. Обе стороны не раз повышали торговые пошлины на группы товаров. Китай ограничился пошлинами на сумму 110 миллиардов долларов, в то время, как Трамп ответил тем же, но на более крупную сумму 250 миллиардов долларов. В выяснении торговых отношений президент США Дональд Трамп не раз обвинял Китай в нечестной игре и указывал на отсутствие баланса в торговом балансе. Вскоре Трамп поменял позицию, заявив об экономическом превосходстве Америки.

Сами китайцы опасаются ухудшения отношений с Америкой в следующем году, но связь двух столиц отметило 63,5 процента респондентов. Однако посетить штаты захотели лишь 3,8 процента населения Китая. На втором месте оказалась Россия, важность отношений с нашим государством респонденты оценили в 37,6 процента. Тройку лидеров завершает Евросоюз — всего 21,7 процента.

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