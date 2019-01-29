В Токио рассказали, в каком случае на Курилах появятся базы США

Японский премьер-министр Синдзо Абэ отказался комментировать возможность появления военных баз США на южных Курильских островах в случае их уступки Российской федерацией. На прямой вопрос, заданный ему 29 января в парламенте, Абэ ответил, что любые высказывания на эту тему негативно повлияют на ход переговоров с Россией.

В том же выступлении премьер-министр напомнил об обязанности США согласовывать с правительством Японии места расположения своих баз на территории страны. То есть появление американских военных объектов на южных Курилах возможно, если на это будет согласие правительства.

При этом, в ноябре прошлого года Синдзо Абэ обещал Владимиру Путину не допускать размещения американских баз на принадлежащих в настоящее время России островах в случае их передачи Японии. Ранее с такими же заверениями выступил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Ати.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении Пентагона разместить в Японии мощный радар для контроля за ракетными запусками Китая и Северной Кореи.

Источник фото: United Nations Photo

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