США хотят разместить в Японии новый противоракетный радар

Мощный противоракетный радар вооруженных сил США будет размещен в Японии к 2025 году. Об этом сообщает японская газета Youmiuri. Комплекс предназначен для отслеживания запусков баллистических ракет в Северной Корее и Китае.

Радар будет дополнять батарею ракет-перехватчиков, которая появится в Японии к 2023 году. Власти префектур Акита и Ямагути уже высказали протест против данной инициативы из-за негативного отношения к ней местного населения.

Аналогичный комплекс должен также появиться на Гавайях.

Присутствие американских военных на японских островах в последние годы вызывает заметное раздражение у жителей страны. Так, о необходимости пересмотра соглашения о статусе американского контингента высказывалась Ассамблея острова Окинава, на котором расположено три четверти военных баз США в Японии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США планирует взять Россию в кольцо из четырехсот ракет, которые будут размещены в том числе в Японии, Польше и Корее. Министерство иностранных дел России считает этот план "неприемлемым".

Источник фото: wikimedia. org

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