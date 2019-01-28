Абэ собирается забрать Курилы по договору 1956 года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 28 января на заседании парламента, что Россия уступит часть южных Курил. Абэ вновь напомнил о Совместной декларации, подписанной представителями правительств Японии и СССР в 1956 году.
— Наши народы углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальную проблему и заключат мирный договор, — передает слова японского лидера ТАСС.
Напомним, что в декларации 1956 года СССР выразил готовность отдать Японии часть островов, после подписания мирного договора. Но японская сторона отказалась подписывать договор до передачи островов.
На прошлой неделе японский лидер посетил Москву, где провел очередной раунд переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После завершения встречи главы двух государств рассказали журналистам о договоренности начать военное сотрудничество. Вопрос о мирном договоре обсудят руководители дипломатических ведомств Москвы и Токио в феврале.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, 79% граждан России выступают против передачи Курил Японии.
Источник фото: United Nations Photo
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