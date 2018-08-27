Летние тайфуны и ливни разрушили Китай на $4 млрд

В этом году Китай попал по удар стихии. Тайфуны и ливни не жалели Поднебесную. По самым скромным подсчетам, разъяренная природа нанесла ущерб бюджету Китайской народной республики в несколько миллиардов долларов.

Китайская англоязычная газета "China Daily" сообщает, что ущерб составил 26 млрд юаней или 3,8 млрд долларов. Больше всего, по сообщениям средств массовой информации, пострадала провинция Шаньдунь, что на востоке страны.

Разбушевавшаяся стихия породила и другую проблему. Теперь власти страны опасаются вспышек инфекции. Специализированные отряды неустанно трудятся над захоронением трупов погибших собак и кошек, а также обрабатывают наиболее пострадавшие районы антисептиком.

Также известно, что в одной только провинции Шаньдунь во время наводнений и ливней было эвакуировано несколько сотен тысяч жителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о назревающем конфликте между Китайской народной республикой и Соединенными Штатами Америки. Так, не только стихия доставляет серьезные проблемы китайскому правительству. Пекин заявляет, что Вашингтону стоит поумерить пыл и позволить другим государствам самим разбираться с имеющимися у них внутренними проблемами. Отметим, что камнем преткновения между КНР и США является тайваньский вопрос.

Фото: flickr. com

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