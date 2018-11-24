РФ обвинила США в союзе с ИГИЛ*

Соединенные Штаты Америки являются союзниками террористической организации ИГИЛ* в Сирийской республике. Вместе они пытаются свергнуть политический режим действующего президента страны Башара Асада.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. С самого начала, уверен российский дипломат, борьба с мировым терроризмом была лишь оправданием для интервенции США в Сирии. На самом же деле, утверждает глава российского дипломатического ведомства, Соединенные Штаты Америки хотели лишь сменить политический режим в стране. ИГИЛ* же, уверен Сергей Лавров, можно вполне рассматривать как самого настоящего союзника США в борьбе с проправительственными силами Башара Асада.

Отметим, что на данный момент большинство территорий Сирийского государства освобождены из-под гнета ИГИЛ* и других террористических и бандитских формирований. Действующий президент США Дональда Трамп недавно подтвердил это, но американская армия до сих пор находится на территории Сирии.

Также на территории Сирийского государства на данный момент присутствует и военная российская техника. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные зенитно-ракетные комплексы С-300 удачно переброшены в Сирию и приведены в полную боевую готовность.

ИГИЛ* - запрещенная и признанная экстремисткой на территории Российской Федерации организация.

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