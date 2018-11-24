Турция прокомментировала установку США наблюдательных пунктов в Сирии

Соединенные Штаты Америки приняли решение установить на территории Сирийского государства ряд новых наблюдательных пунктов. В Турции считают, что это значительно осложнит и без того напряженную обстановку в регионе.

Так, об этом общественности сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар. По его мнению, данная инициатива США не приведет ни к чему хорошему. Глава национального турецкого оборонного ведомства сообщил, что Турция уже сообщила о своем видении ситуации представителям Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Поддержку проправительственной сирийской армии, отметим, оказывают Россия и Иран. Сирийская же оппозиция, что примечательно, получает поддержку от западных государств и монархий Персидского залива. Начавшаяся якобы в связи с необходимостью уничтожения местных террористов и различных бандформирований, сирийская война, по мнению многих экспертов, переросла в самый настоящий опосредованный конфликт между региональными державами на территории Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация перебросила на территорию Сирийского государства свои зенитно-ракетные комплексы С-300 и уже ввела их в полную боевую готовность.

Фото: Служба новостей ООН

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