Китайская студентка попала в больницу после "диеты" на лапше быстрого приготовления

Жительницу Китайской народной республики в срочном порядке госпитализировали.

Об инциденте сообщает британское издание Daily Mail.

Молодая китаянка несколько недель кряду питалась исключительно лапшой быстрого приготовления. Любопытно, из-за чего девушка решилась на такую "диету". Так, дело в том, что в Китае скоро начнется период серьезных распродаж, и молодая китаянка хотела сэкономить на еде, чтобы купить как можно больше вещей по серьезным скидкам. Перейдя на лапшу быстрого приготовления, она и правда сэкономила — порядка ста пятидесяти долларов.

Но потратить любительнице шопинга их придется теперь отнюдь не на обновки. Китаянка на четвертую неделю своей "диеты" внезапно почувствовала себя плохо и ее срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Теперь девушке придется потратить несчастные 150 долларов на лечение.

Любопытно, что китайские врачи о причинах внезапно ухудшившегося самочувствия девушки говорят осторожно. А вот сама она уверена, что именно лапша быстрого приготовления стала тем, из-за чего она угодила в больницу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одну из китайских школ местные жители обвинили в самом настоящем феодализме. Все из-за того, что ее ученики встали на колени, и, коснувшись лбом земли, поклонились своим родителям.

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