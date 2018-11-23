Китайская студентка попала в больницу после "диеты" на лапше быстрого приготовления

Жительницу Китайской народной республики в срочном порядке госпитализировали.
Об инциденте сообщает британское издание Daily Mail.
Молодая китаянка несколько недель кряду питалась исключительно лапшой быстрого приготовления. Любопытно, из-за чего девушка решилась на такую "диету". Так, дело в том, что в Китае скоро начнется период серьезных распродаж, и молодая китаянка хотела сэкономить на еде, чтобы купить как можно больше вещей по серьезным скидкам. Перейдя на лапшу быстрого приготовления, она и правда сэкономила — порядка ста пятидесяти долларов.
Но потратить любительнице шопинга их придется теперь отнюдь не на обновки. Китаянка на четвертую неделю своей "диеты" внезапно почувствовала себя плохо и ее срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Теперь девушке придется потратить несчастные 150 долларов на лечение.
Любопытно, что китайские врачи о причинах внезапно ухудшившегося самочувствия девушки говорят осторожно. А вот сама она уверена, что именно лапша быстрого приготовления стала тем, из-за чего она угодила в больницу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одну из китайских школ местные жители обвинили в самом настоящем феодализме. Все из-за того, что ее ученики встали на колени, и, коснувшись лбом земли, поклонились своим родителям.
Читайте также:
Больше половины россиян отказываются есть "Дошираки"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди 22 ноября 1963 года - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.