Китайских школьников заставили кланяться "лбом об землю" перед старшими

Любопытное происходит в Китайской народной республике. Так, одна из местных школ обвиняется в проведении "феодальной политики".
Ученики китайской школы, встав на колени, кланялись своим родителям, касаясь лбом земли. Инцидент произошел в городе Циньян провинции Хэнань. К традиционному китайском ритуалу, отметим, обратились сразу несколько тысяч китайских школьников.
Когда об этом заговорили местные средства массовой информации, общественность в буквальном смысле загудела. Так, неравнодушные жители КНР отметили, что благодарность и любовь к своим родителям необходимо демонстрировать с помощью конкретных действий, а не полузабытых традиций из феодальной эпохи.
Любопытно, что в школе от этого мероприятия всячески открещиваются. Руководство заявляет, что идея его проведения принадлежит ученикам школы. Так они решили отметить скорое наступление вступительных экзаменов в университеты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одной из псковских школ учеников младших классов заставили посещать факультативы, на которых рассказываются основы православия. Негодование родителей директор школы не поняла — она заявила, что в Пскове "кругом православие, тут одни храмы", и не изучать данный предмет здесь невозможно.
Фото: REX/Shutterstock
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