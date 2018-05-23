Российская сторона заявила, что в мирном договоре между Японией и РФ должны фиксироваться признание Токио итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к РФ.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщает ТАСС, премьер Японии 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина.
Планируется, что Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Как ожидается, в ходе встречи Путина и Абэ может пройти обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора.
По словам Ушакова, "будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях - однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами, а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что если Южные Курилы передадут Японии, на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Речь идет о том, что Штаты должны будут защищать эти острова, как и всю территорию Японии.
Читайте больше:
Премьер Японии поделил Курилы с Путиным
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.