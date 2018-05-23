В Кремле назвали два главных условия мирного договора с Японией

Российская сторона заявила, что в мирном договоре между Японией и РФ должны фиксироваться признание Токио итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к РФ.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщает ТАСС, премьер Японии 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина.

Планируется, что Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Как ожидается, в ходе встречи Путина и Абэ может пройти обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора.

По словам Ушакова, "будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях - однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами, а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что если Южные Курилы передадут Японии, на них будут распространяться обязательства со стороны США по пятой статье японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Речь идет о том, что Штаты должны будут защищать эти острова, как и всю территорию Японии.

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