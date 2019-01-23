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Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Мир » Азия

Посол Сирии в Организации Объединенных Наций Башар Джафари привлек внимание общественности к атакам армии Израиля на столицу Сирийской республики Дамаск.

Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива. 397621.jpeg

Так, сообщил Башар Джафари на совете стран-участниц ООН, израильская армия уже неоднократно совершала атаки на аэропорт в Дамаске.

Сирийский посол в Организации Объединенных Наций посетовал, что Израиль действует столь смело из-за поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и ряда других западных государств. Однако, предупредил Башар Джафари, если атаки Израиля в ближайшее время не прекратятся, Сирийская республика оставляет за собой право на ответные симметричные меры.

Так резюмировал посол Сирии в ООН Башар Джафари, армия его страны будет бомбить аэропорт в Тель-Авиве, столице Израиля.

Напомним, что буквально на днях Военно-воздушные силы Израиля действительно атаковали аэропорт в Дамаске. Целью атаки были иранские военные базы, расположенные неподалеку. В результате агрессии со стороны Израиля погибли 21 человек.

Отметим, что Сирия и Израиль находятся в состоянии войны уже около века — с тех самых пор, как Израиль в первой половине прошлого века провозгласил свою независимость. Иногда открытая вооруженная конфронтация сходит на нет и страны достигали шаткого перемирия, но после все вновь возвращалось на круги своя. Сирия участвует в так называемом арабском бойкоте Израиля и не признает существование этого государства. Израиль же, в свою очередь, считает Сирийскую республику вражеским государством и запрещает своим гражданам посещать ее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что израильская армия совместно с американскими специалистами в военной области испытала свой модернизированный комплекс противоракетной обороны. Военные Израиля похвастались, что теперь страна имеет возможность защитить себя как от угроз актуальных, так и будущих.

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