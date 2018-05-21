"Ватаны" решили вывести Турцию из НАТО

Лидер турецкой партии Vatan ("Родина"), независимый кандидат в президенты Турции, сделал громкое заявление. Догу Перинчик объявил, что в случае своей победы на выборах главы государства, страна выйдет из НАТО.
Перинчик объясняет свою позицию тем, что страны НАТО видят в Турции лишь врага, несмотря на то, что сама Турция является старожилом альянса — в Североатлантический блок она входит с 1953 года. Догу Перинчик утверждает, что Соединенные штаты Америки и Турция уже на сегодняшний день не являются друзьями, ведь американцы снабжают оружием курдские террористические группировки. Турция, как известно, считает "силы самообороны сирийских курдов" террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Стоит отметить, что в Турции, в 8 километрах от Аданы, базируется авиабаза "Инджирлик". Эксплуатантом авиабазы является Командование ВВС США в Европе. На аэродроме базируются как американские, так и турецкие самолеты, и вертолеты. "Инджирлик" является самой восточной базой Командования ВВС США и НАТО в Европе.
Догу Перинчик же заявил, что в случае его прихода к власти, американские самолеты улетят домой, а авиабаза полностью перейдет под контроль турецких военных. Политик также вспомнил о недавних учениях Греции, Израиля, Кипра и США в Средиземном море, направленных против его страны.
В поддержке курдов США обвинял и Реджеп Эрдоган. Действующий президент Турции также говорил и о выходе страны из НАТО. И дело тут не только в сирийском вопросе — камнем преткновения стала попытка госпереворота 2016 года в Турции, которую Вашингтон поддержал и якобы укрывает зачинщиков.
Догу Перинчик — маоист, выступает за развитие дружеских отношений с Россией и Китаем и призывает разорвать любые связи с Брюсселем. Сидел в тюрьме по обвинению в организации государственного переворота в 2007 году. Активно выступает против геноцида армян в Османской империи в 1915 году — так, он назвал геноцид "величайшей ложью". Позже Догу Перинчика обвинили в расовой дискриминации за эти слова и приговорили к 90 суткам дням тюрьмы и крупному денежному штрафу. Европейский же суд по правам человека признал решение швейцарских властей незаконным, отметив, что они нарушили свободу выражения Перинчика.
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