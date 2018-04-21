В Индии будут казнить насильников малолетних

В Индии будут казнить за изнасилование девочек моложе 12 лет. Также ужесточаются меры за другие преступления сексуального характера, сообщает The Economic Times.

За изнасилование детей до 12 лет преступникам грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключение или смертная казнь. Если надругательство совершит группа людей, предполагается пожизненный срок или высшая мера наказания.

Кроме того, увеличен минимальный срок за изнасилование женщин старше 20 лет, теперь он составляет 10 лет тюрьмы вместо семи. За преступления сексуального характера в отношении подростков старше 16 лет предусмотрено наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения вместо минимального срока в 10 лет.

Решение об ужесточении законодательства было принято из-за громкого дела о групповом изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в округе Катхуа в штате Джамму и Кашмир в январе 2018 года. Девочку похитила группа мужчин из соседнего племени. Они удерживали ее в одном из индуистских храмов города, прежде чем убили. В числе фигурантов дела четверо полицейских, которых обвиняют в сокрытии улик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что групповое изнасилование девушки в Новосибирске в 2014 году стало чуть ли не главной темой в блогах и соцсетях. Жертве не сочувствуют, напротив, пытаются доказать, что виновна именно она. Шуток и коллажей по этой теме в Cети теперь не счесть. Похоже, российский интернет стал жаден до крови и готов глумиться даже над теми, кого раньше бы жалел и защищал.

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