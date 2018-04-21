Китай поддержал решение Ким Чен Ына "сдать" ядерную бомбу

В Китае положительно отнеслись к заявлению лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ракетных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере страны. Об этом заявило МИД КНР, сообщает Reuters.

"Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Китай приветствует это",- говорится в заявлении. На пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и пуски баллистических межконтинентальных ракет с 21 апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые всего мира с тревогой наблюдают за активностью вулкана Пэктусан, расположенного на границе Китая и КНДР.

Отметим, что упомянутый вулкан Пэктусан считается среди северокорейского народа святыней. По легенде, после ужасного извержения Пэктусана, на вулкан снизошел отец-основатель северокорейского народа, находящийся в родстве с Ким Чен Ыном.

В последнее время вулкан начал проявлять активность, обеспокоив своим поведением Китай, Республику Корею и Японию. Именно поэтому в страну приезжал известный вулканолог Ричард Стоун со своей командой для детального исследования вулкана.

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