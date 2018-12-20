Япония рассекретила переговоры с США об отдаче Курил

Благодаря истечению срока секретности документов, мировая общественность узнала о переговорах Соединенных Штатов и Японии 1960 года по Курильским островам. В частности, Япония хотела вернуть не четыре острова, а два - Хабомаи и Шикотан. Из секретных документов следует, что президент США Дуайт Эйзенхауэр провел встречу с премьер-министром Японии Нобусукэ Киси, на которой обсуждались детали подписания мирного договора с Москвой и раздел Курильских островов.
Интересным фактом является наличие дополнительного пункта, по которому СССР должна была предоставить Японии "особый статус" на территории Итурупа и Кунашира. Например, для беспрепятственного прохода японских судов.
Напомним, что Токио не признает Курильские острова территорией России. Не одно десятилетие продолжаются споры Российской Федерации и Японии по поводу раздела архипелага. Именно этот конфликт не позволяет странам подписать мирное соглашение еще с 1945 года.
Недавно переговоры по разделу архипелага вновь активизировались.14 ноября в Сингапуре прошла встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина, где поднимался вопрос подписания мирного договора.
Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала о новой военной технике, которую Российская Федерация установила на Курильских островах.
Фото: Правда.Ру
Читайте также:
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.