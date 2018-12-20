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Источник Правда.Ру

Япония рассекретила переговоры с США об отдаче Курил

Мир » Азия

Благодаря истечению срока секретности документов, мировая общественность узнала о переговорах Соединенных Штатов и Японии 1960 года по Курильским островам. В частности, Япония хотела вернуть не четыре острова, а два - Хабомаи и Шикотан. Из секретных документов следует, что президент США Дуайт Эйзенхауэр провел встречу с премьер-министром Японии Нобусукэ Киси, на которой обсуждались детали подписания мирного договора с Москвой и раздел Курильских островов.

Япония рассекретила переговоры с США об отдаче Курил. 396120.jpeg

Интересным фактом является наличие дополнительного пункта, по которому СССР должна была предоставить Японии "особый статус" на территории Итурупа и Кунашира. Например, для беспрепятственного прохода японских судов.

Напомним, что Токио не признает Курильские острова территорией России. Не одно десятилетие продолжаются споры Российской Федерации и Японии по поводу раздела архипелага. Именно этот конфликт не позволяет странам подписать мирное соглашение еще с 1945 года.

Недавно переговоры по разделу архипелага вновь активизировались.14 ноября в Сингапуре прошла встреча Синдзо Абэ и Владимира Путина, где поднимался вопрос подписания мирного договора.

Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала о новой военной технике, которую Российская Федерация установила на Курильских островах.

Фото: Правда.Ру

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Темы политика Россия и Япония
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