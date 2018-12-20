США "разбомбили" Японию выпавшим парашютом

Командование Америки сообщило минобороны Японии о падении на территорию японской префектуры Яманаси парашюта.
Транспортный самолет США во время учений пролетал над промышленной зоной префектуры, расположенной на острове Хонсю, в Японии. В ходе тренировочных занятий американских десантников парашют выпал из самолета. Пострадавших на месте падения груза не обнаружено. На данный момент власти Японии выясняют, не были ли сброшены другие грузы на территорию страны.
Причин для подобных проверок и подозрений у правительства Японии достаточно. Воздушные судна штатов с завидным постоянством совершают учебные ошибки около островного государства. Недавно истребитель-бомбардировщик столкнулся с транспортным воздушным судном военно-морских сил США над японским побережьем. Оба судна вылетели с территории военной базы Америки Ивакуни, которая находится на юго-западе от Хиросимы. Судна выполняли учебный полет в рамках плановой программы, однако пилоты не сумели справиться с управлением.
Ранее Правда.Ру писала о требовании губернатора одного из островов японского архипелага Окинава Такэси Онага, сократить количество военных баз США на территории острова. По мнению чиновника, высокая концентрация иностранных военных баз может стать угрозой национальной безопасности Японии.
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