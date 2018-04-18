Власти Китая рассказали о плане защиты от ударов США

Китай подготовил план ответных действий на торговые ограничения со стороны США. Новость прозвучала от официального представителя госкомитета по реформам и развитию Янь Пэнчэна на брифинге.
"Что касается того, какое влияние это (торговый конфликт с США — ред.) может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США", — заявил Янь Пэнчэн.
Влияние торгового конфликта на экономику страны будет ограниченным и его можно контролировать. "У нас уверенность, условия и способность, чтобы поддерживать стабильное функционирование экономики Китая", — добавил чиновник.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти США намерены в ближайшее время усилить давление на Китай в торговой войне и ввести ограничения в отношении китайских провайдеров.
Американцы намерены действовать подобным образом в ответ на ограничения Пекина в отношении американских технологических компаний.
По данным The Wall Street Journal, Китай отказывается от лицензий, позволяющих американским компаниям независимо работать на территории КНР.
Читайте также:
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
К чему приведет санкционная война США с Китаем — ЭКСПЕРТЫ
США и Китай — партнеры, соперники, но не враги
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Администрация Трампа ищет замену военному контингенту США на севере Сирии. Если она договорится с Саудовской Аравией, то это осложнит обстановку на юге страны.