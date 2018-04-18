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Источник Правда.Ру

Власти Китая рассказали о плане защиты от ударов США

Мир » Азия

Китай подготовил план ответных действий на торговые ограничения со стороны США. Новость прозвучала от официального представителя госкомитета по реформам и развитию Янь Пэнчэна на брифинге.

Власти Китая рассказали о плане защиты от ударов США. Власти Китая рассказали о плане защиты от ударов США

"Что касается того, какое влияние это (торговый конфликт с США — ред.) может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США", — заявил Янь Пэнчэн.

Влияние торгового конфликта на экономику страны будет ограниченным и его можно контролировать. "У нас уверенность, условия и способность, чтобы поддерживать стабильное функционирование экономики Китая", — добавил чиновник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти США намерены в ближайшее время усилить давление на Китай в торговой войне и ввести ограничения в отношении китайских провайдеров.

Американцы намерены действовать подобным образом в ответ на ограничения Пекина в отношении американских технологических компаний.

По данным The Wall Street Journal, Китай отказывается от лицензий, позволяющих американским компаниям независимо работать на территории КНР.

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