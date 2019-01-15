Власти Китая призвали сотрудников госкорпораций воздержаться от визитов в США

Власти Китая посоветовали некоторым госслужащим не посещать США и установить дополнительную защиту на гаджеты в путешествиях. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Данные рекомендации дал Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, который контролирует несколько сотен государственных корпораций в различных сферах.

Подобные советы распространяются также на Великобританию, Австралию, Канаду, а также Новую Зеландию. Причиной является участие данных стран вместе с США во взаимодействии в сфере обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил.

Однако, при необходимости совершения поездки за рубеж, государственные служащие могут взять с собой лишь корпоративные ноутбуки, в которые встроена необходимая степень защиты от взлома.

Напомним, что в декабре 2018 года был арестован финдиректор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по обвинению властей США. Также в декабре полицией Китая были задержаны граждане Канады, после чего менеджеры обоих стран стали более осмотрительными и осторожными.

Читайте также:

Китай разрушит сланцевую промышленость США

Экономическая война между Китаем и США: кто кого?

Торговая война между США и Китаем привела...