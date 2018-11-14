СМИ: Иран защитит свои танкеры от США армией

Соединенные Штаты Америки призвали другие страны не пускать нефтяные танкеры Ирана в свои воды. В ответ Иран заявил, что Вооруженные силы страны всеми возможными способами защитят свои судна от нападок США.

Об этом сообщает британское Интернет-издание "Индепендент".

США, запретив портам других стран пускать к себе нефтяные танкеры, назвали последние "плавучей обузой". Вооруженные силы Ирана же в ответ заявили, что защищали, защищают и будут защищать свои суда. Нефтяные танкеры, отметили там, продолжат использовать морские пути для обеспечения интересов страны.

Напомним, что в свое время в Ормузском проливе Иран устроил самые настоящие военные учения. Все бы ничего, но происходили масштабные ракетные стрельбы в момент прохода там американского авианосца "Гарри Трумэн". А еще раньше иранские военные арестовали в Персидском заливе американские военные катера, поставив моряков на колени под прицелами своих автоматов. Те снимки стали культовыми в арабском мире. Так что бравадой и пылью в глаза сегодняшние громкие слова Ирана назвать нельзя при всем желании — Тегеран, по-видимому, настроен решительно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки посоветовали Российской Федерации и Китайской народной республике не вести дел с Ираном. Иначе, заявил Вашингтон, будут последствия.

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