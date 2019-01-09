ИноСМИ: Китай вооружает флот боевыми рельсотронами

В море появился китайский военный десантный корабль III Haiyang Sha, вооруженный оружием, которое не имеет ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщают западные СМИ.
Корабль, уже начавший испытания в море, оснащен оружием под названием рельсотрон. Это электромагнитная пушка, способная поразить цель с расстояния двухсот километров. Находится пушка в носовой части судна, в то время, как электронное оборудование рельсотрона находится на палубе. При этом Китай опережает собственный график по разработке и введении в эксплуатацию нового оружия.
Американская разведка помогла узнать, что новые пушки установят не позднее 2025 года. Рельсотроны — довольно мощные пушки. Начальная скорость выпущенного снаряда достигает двух с половиной тысяч метров в секунду, а дульная энергия составляет 32 миллиона джоуля.
Ранее Правда.Ру писала о том, что в Китае так называемый рельсотрон, или "плазменную пушку", установили на корабль "Хайяншань" и собираются протестировать ее в стрельбе на море. Китаю не терпится стать первым, кто проведет такие стрельбы в истории вооружений на море.
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