Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил

Военный корабль Соединенных Штатов Америки прошел вдоль береговой зоны Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Военное судно США прошло рядом с берегами Парасельских островов в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль. Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр пояснила, что данная операция была выполнена с целью обеспечить свободу навигации, а также оспорить чрезмерные морские притязания.
Рейчел Макмарр также отметила, что в данном действии нет политического заявления и не была адресована ни к одной стране. Однако Южно-Китайское море уже долгие годы остается спорным вопросом для азиатских государств, которые претендуют на архипелаг Спратли, а также расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды.
После прохода у береговой зоны Парасельских островов американского эсминца. МИД КНР сразу обратился к Вашингтону с призывом прекратить подобные провокации и выразил протест США. Дипломат Лу Кан отметил, что Китай может ответить на провокации, предприняв определенные меры, которые смогут защитить суверенитет страны.
Ранее Правда.Ру писала о том, что председатель Китайской Республики Си Цзиньпин обратился к военным и призвал их проводить усиленную подготовку к активным боевым действиям. Китайский лидер призвал военные соединения повышать боевую мощь, командный дух, разрабатывать новое вооружение, а также проводить учения в максимально реальных условиях.
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Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
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