Абэ поклялся вернуть Курилы на могиле своего отца

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, поставить точку в вопросе о мирном договоре с Российской Федерацией. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Прессе премьер-министр рассказал, что был на могиле своего покойного отца, где дал обещание ежедневно заниматься работой и исполнять свой служебный долг. От также отметил, что в этом году Японию ждет исторический, поворотный момент. Абэ подчеркнул необходимость решить вопрос о заключении мирного договора с Россией.
Отец премьер-министра Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел Японии с 1982 года по 1986 год. Он занимался вопросами взаимоотношений Японии и СССР, поэтому данное обещание для Синдзо Абэ является очень важным и обязательным к исполнению.
Ранее Правда.Ру писала о том, что в ходе государственного визита в Сингапур и встречи с японским премьером Синдзо Абэ, президент России, Владимир Путин обещал вернуться к обсуждению декларации 1956 года и вопросу о ратификации мирного договора с Японией.
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