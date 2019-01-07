Туристы смогут выехать из Японии только за деньги

В Японии ввели налог на выезд из страны как собственных граждан так и туристов в размере 1000 иен. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.
В переводе на российские рубли налог составит 627 рублей и будет привязан к стоимости авиабилетов или билетов на корабль на обратный путь. Избежать налога смогут те, кто проведет на территории страны не более суток, а также дети до двух лет. Дополнительных затрат смогут избежать и послы иностранных государств и государственные гости.
Данный налог введен впервые за 27 лет и направлен на увеличение бюджета страны. По подсчетам экспертов, нововведение сможет увеличить доход государства на 50 миллиардов иен, что составляет 30 миллиардов рублей. Для данной суммы власти уже нашли эффективное применение: деньги направят на новое оборудование, которое установят в аэропортах. Необходимое техническое оснащение поможет ускорить иммиграционные процедуры.
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