В результате удара западной коалиции по сирийской деревне погибли три ребенка

В Сирийской республике в результате авиаудара стран западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в одной из деревень погибли три ребенка.
О случившемся сообщают сирийские средства массовой информации. Отмечается, что инцидент произошел в небольшой деревушке Шаафа в провинции Дейр-эз-зор.
Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Буквально позавчера стало известно о пятнадцати погибших мирных жителях в городе Хаджин, на который страны западной коалиции также обрушили свои авиаудары.
Напомним, что к западной коалиции, ведущей боевые действия на территории Сирии, помимо США относятся Австралия, Бахрейн, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Иордания, Канада, Катар, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Франция. В противостоянии террористов с проправительственными войсками Сирии на стороне последних же выступают Россия, Иран и Ирак. Также участие в вооруженном конфликте на территории страны принимают участие Израиль и Турция.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что истребители западной коалиции нанесли авиаудар по сирийским проправительственным войскам. Известно о 6 погибших и 15 раненных. Остальные, испугавшись неожиданного удара, бежали.
Читайте также:
Столкнутся ли в Сирии США и Россия? — Новости о войне…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Уже девять епархий УПЦ заявили о своей верности каноническому обшению с РПЦ. Они не испугались ультиматума Константинополя и давления украинских властей.
В Германии обсуждают, кто будет преемником Ангелы Меркель. В декабре мы узнаем имя человека, который может изменить Европу и отношения с Россией.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.