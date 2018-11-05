В результате удара западной коалиции по сирийской деревне погибли три ребенка

В Сирийской республике в результате авиаудара стран западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в одной из деревень погибли три ребенка.

О случившемся сообщают сирийские средства массовой информации. Отмечается, что инцидент произошел в небольшой деревушке Шаафа в провинции Дейр-эз-зор.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Буквально позавчера стало известно о пятнадцати погибших мирных жителях в городе Хаджин, на который страны западной коалиции также обрушили свои авиаудары.

Напомним, что к западной коалиции, ведущей боевые действия на территории Сирии, помимо США относятся Австралия, Бахрейн, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Иордания, Канада, Катар, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Франция. В противостоянии террористов с проправительственными войсками Сирии на стороне последних же выступают Россия, Иран и Ирак. Также участие в вооруженном конфликте на территории страны принимают участие Израиль и Турция.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что истребители западной коалиции нанесли авиаудар по сирийским проправительственным войскам. Известно о 6 погибших и 15 раненных. Остальные, испугавшись неожиданного удара, бежали.

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