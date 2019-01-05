Абэ объявил 2019 год "кульминационным" в переговорах с Россией

5 января, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в своем избирательном округе, заявил, что 2019 может стать решающем в вопросе заключения мирного договора между Россией и Японией. Стоит отметить, что в январе текущего года, Абэ собирается посетить Российскую Федерацию и провести встречу с Владимиром Путиным. Последний раз, Абэ и Путин обговаривали инициативу заключения мирного договора 14 ноября в Сингапуре.

"Сейчас наступает кульминационный момент, когда обе стороны решительно настроены завершить начатое и поставить точку в договоренностях, которые были заключены еще много лет назад. Мы с Владимиром Путиным полны решимости и готовы довести начатое до конца", - подчеркнул Абэ.

Напомним, мирный договор между Россией и Японией могли заключить еще в 1956 году. Однако многие годы Япония претендовала на ряд островов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о заявлении японского премьера-министра, который заявлял, что собирается забрать Курилы вместе с российскими гражданами.

Фото: kremlin.ru

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