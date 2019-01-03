СМИ: посол Северной Кореи получил в Италии политическое убежище

3 января южнокорейские СМИ сообщили о том, что разведка Южной Кореи обладает сведениями о после Северной Кореи Чо Сонг Гиле, который обратился за политическим убежищем в Италию.
По заявление прессы, Чо Сонг Гиль - 48-летний посол КДНР обратился к правительству Италии еще в начале декабря прошлого года. По неподтвержденной информации, Гиль получил убежище и сейчас находится в безопасном месте.
Сразу после публикации этих новостей, правительство Южной Кореи официально заявило, что не обладает сведениями о после КНДР.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании российскими спецслужбами гражданина США Пола Уилана, который подозревается в шпионаже. Консул Соединенных Штатов уже провел встречу с Уиланом, а глава Госдепа Майк Помпео потребовал Россию немедленно отпустить Уилана и вернуть его на родину. Сам Уилан служил в американской армии, однако его родственники опровергают его причастность к разведке.
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