Россия и Турция согласовали комплекс совместных действий по Сирии

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Большой двадцатки в Аргентине обсудили ситуацию в Сирии.

Так, по словам российского министра иностранных дел, главы двух государств согласовали комплекс совместных дальнейших шагов по созданию демилитаризированной территории в сирийской провинции Идлиб. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, заявил Сергей Лавров, признали, что далеко не все экстремистские террористические группировки и бандформирования в Сирии готовы освободить 20-километровую зону в провинции Идлиб и сделать ее свободной от боевых действий.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации подчеркнул, что президент России и глава Турции не намерены отступать от своей идеи по созданию демилитаризованной территории в Идлибе. По словам Сергея Лаврова, к концу переговоров Путин и Эрдоган договорились о принятии мер, направленных на реализацию соглашения.

Отметим, что далеко не все довольны сотрудничеством Российской Федерации с Турцией. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что недовольны этим, в частности, Соединенные Штаты Америки. Вашингтон призвал Анкару окончательно решить, на чьей она стороне — Запада или же России.

Фото: kremlin. ru

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