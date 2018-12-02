Премьер-министр Израиля прокомментировал обвинения в коррупции

На территории Израиля продолжаются массовые расследования о коррупции. Не так давно в мошенничестве заподозрили действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его супругу. Полиция рекомендовала задержать их.

Израильский премьер-министр же поделился мнениям, что подобные рекомендации местной полиции не имеют якобы никакой юридической силы. Биньямин Нетаньяху считает, что относится к той когорте израильских депутатов и чиновников, которым обвинения в коррупции, мошенничестве и взяточничестве предъявили случайно, а потом оправдали. Нетаньяху заявил, что за ним и его женой "ничего нет, потому что ничего не было". Об этом израильский премьер-министр написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля вот уже почти десять лет — с 2009 года. С ноября 2018 года он также является главной Министерства обороны страны. Помимо этого, Биньямин Нетаньяху за время своей политической карьеры в общей сложности три раза был у руля Министерства финансов Израиля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после инцидента со сбитым на территории Сирийского государства израильскими военными российского Ил-20, правительство Российской Федерации не захотело видеть Биньямина Нетаньяху в Москве.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook. com

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