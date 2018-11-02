Нацразведка показала программу слежения за Ким Чен Ыном

Разведка Южной Кореи продемонстрировала депутатам особую программу, что отслеживает здоровье и самочувствие человека.

По словам южнокорейских разведчиков, они вот уже несколько лет кряду с помощью нее отслеживают состояние здоровья лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына. Напомним, что ходят упорные слухи, будто ему, мягко говорят, не здоровится — часто лидер Северной Кореи пропадает с радаров на несколько недель, а по возвращению выглядит усталым и больным. Также известно, что Ким Чен Ын заядлый курильщик — на любом заседании и даже на смотре военной техники перед ним подчиненные всегда ставят пепельницу.

Но, однако, по данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын "относительно здоров". У него, правда, заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи, избыточный вес, гипертония и сахарный диабет, но это не самые страшные недуги, считают там.

Любопытна причина, по которой разведка Южной Кореи вообще решила продемонстрировать правительству свою разработку. Так, оказывается, разведку в правительстве очень сильно критикуют — агенты Южной Кореи, мол, "расслабились" на фоне ощутимого сближения и улучшившихся отношений Сеула и Пхеньяна. Агенты Южной Кореи же решили продемонстрировать, что это не так, и работать спустя рукава они не собираются.

Ни для кого не секрет, что северокорейские средства массовой информации превозносят и восхваляют своего национального лидера Ким Чен Ына. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что не сдерживают, оказывается, они своего восхищения и действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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