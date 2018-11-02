Нацразведка показала программу слежения за Ким Чен Ыном

Разведка Южной Кореи продемонстрировала депутатам особую программу, что отслеживает здоровье и самочувствие человека.
По словам южнокорейских разведчиков, они вот уже несколько лет кряду с помощью нее отслеживают состояние здоровья лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына. Напомним, что ходят упорные слухи, будто ему, мягко говорят, не здоровится — часто лидер Северной Кореи пропадает с радаров на несколько недель, а по возвращению выглядит усталым и больным. Также известно, что Ким Чен Ын заядлый курильщик — на любом заседании и даже на смотре военной техники перед ним подчиненные всегда ставят пепельницу.
Но, однако, по данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын "относительно здоров". У него, правда, заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи, избыточный вес, гипертония и сахарный диабет, но это не самые страшные недуги, считают там.
Любопытна причина, по которой разведка Южной Кореи вообще решила продемонстрировать правительству свою разработку. Так, оказывается, разведку в правительстве очень сильно критикуют — агенты Южной Кореи, мол, "расслабились" на фоне ощутимого сближения и улучшившихся отношений Сеула и Пхеньяна. Агенты Южной Кореи же решили продемонстрировать, что это не так, и работать спустя рукава они не собираются.
Ни для кого не секрет, что северокорейские средства массовой информации превозносят и восхваляют своего национального лидера Ким Чен Ына. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что не сдерживают, оказывается, они своего восхищения и действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Читайте также:
Что сейчас происходит в Северной Корее?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Нефтяники экспортируют только 10% бензина, давить на них бесполезно и опасно. Почему же правительство разговаривает ультиматумами? Объясняет Руслан Танкаев.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.