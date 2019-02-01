В Китае объявили о планах на 2019 год

Глава Министерства иностранных дел Китайской народной республики Ван И рассказал о планах Поднебесной на текущий год.
Так, объявил Ван И, во главу угла Китай в 2019 году ставит создание и укрепление партнерских отношений с различными мировыми государствами. По словам главы внешнеполитического китайского ведомства, Пекин заинтересован в развитии сотрудничества с Российской Федерацией и устранении существующих противоречий с Соединенными Штатами Америки.
Глава Министерства иностранных дел Китайской народной республики также отметил, что отныне китайское правительство в своей внешней политике будет придерживаться идеи "единой судьбы человечества". Ван И почеркнул, что китайское правительство заинтересовано в диалогах без конфронтации и угроз, а также не намерено присоединяться к каким-либо политическим блокам или иного рода международным организациям.
Высказался Ван И, что примечательно, и о сотрудничестве Поднебесной с европейскими государствами. Так, отметил И, Пекин готов вести диалог с представителями стран Европы о, например, совершенствовании систем глобального управления.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению представителей спецслужб Соединенных Штатов Америки, российские и китайские хакеры могут без труда вывести из строя все ключевые объекты американской инфраструктуры.
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