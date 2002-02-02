В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

16 февраля в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности. В конференции приняли участие 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Делегацию Российской Федерации возглавлял глава российского МИД Сергей Лавров.

Сообщается, что участники конференции не подписывали итоговых коммюнике и соглашений. Председатель конференции Вольфганг Ишингер заявил на закрытии, что конференция прошла как и задумывалось - в настоящих дебатах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о закрытии 38-ой Мюнхенской конференции по безопасности.

38-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит под знаком трагических событий 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил премьер-министр Земли Бавария, кандидат на пост федерального канцлера Эдмонд Штойдер, выступивший в субботу на открытии конференции.

Именно поэтому основной темой "Мюнхенского Давоса по безопасности" этого года избраны всевозможные аспекты борьбы с международным терроризмом.

Открытие конференции прошло без эксцессов. Перед отелем "Байеришер Хоф", куда утром в субботу прошли участники конференции и освещающие событие журналисты, не было видно никаких демонстрантов.

На сегодняшнем заседании ожидаются выступления заместителя министра обороны США Пола Вулфовица, секретаря Совета национальной безопасности Индии Браджеша Мишры, министра иностранных дел Пакистана Абдула Саттара, министров обороны Испании и Италии, а также министров иностранных дел Таджикистана, Киргизии и Грузии.

Глава российской делегации, министр обороны России Сергей Иванов выступит с докладом 3 февраля - он будет посвящен обеспечению глобальной безопасности и новым стратегиям борьбы с международным терроризмом. По словам организаторов конференции, в ней участвует более 200 представителей почти 40 стран мира.