Небензя напомнил СБ ООН, почему Крым пришел в Россию

"К референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году привели события в Киеве", —

заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, проходящего по формуле Арриа (это значит, что присутствуют на нем не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности).

Запись заседания доступна на странице постпредства.

На этот раз заседание было посвящено ситуации в Крыму. И еще до его начала украинская делегация направляла в СБ ООН "слезливый" документ о тирании, устроенной Россией в Крыму. Который, на поверку, оказался очередным фейком.

"Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому, — сказал Небензя представителям Германии, Франции, Чехии, которые также принимали участие в заседании. — Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году. И понять, что именно эти события привели Крым в Россию."

По словам российского постпреда, украинцам "некого винить, кроме себя", поскольку они сами "открыли путь" к референдуму на полуострове.

Хотя "выдавливание" Крыма из Украины — если вспомнить события последних пары десятилетий — началось задолго до Майдана и последовавшей за ним вакханалии на территории Незалежной.

Не верите? Вот только один пример, о котором ранее писала "Правда.Ру".

Крым хотят лишить статуса автономии

Украинская партия "Пора" предлагает лишить Крым статуса автономии, поскольку такая форма правления недейственная для этой части Украины. Об этом говорится в тексте заявления, распространенного пресс-службой партии.

В заявлении сказано, что действия крымской власти привели к тому, что "Украина лишилась своего флота, части береговой территории и до сих пор неизвестного количества объектов государственной собственности, а получила — иностранную военную базу".

Партия "Пора" считает, что "местные кланы" спекулируют на правах автономии, защищая права военных пенсионеров "которыми СССР целеустремленно заселил Крым" после войны и игнорируя требования "коренных жителей Крыма — украинцев и крымских татар".

В связи с перечисленными проблемами партия предлагает

"отменить автономию Крыма как: недейственную форму правления для этой части Украины; как такую, что давно скомпрометировала себя и создает постоянную угрозу для стабильности и мира в юго-восточном регионе Украины", сообщает "Интерфакс".

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