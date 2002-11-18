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Источник Правда.Ру

Пентагон отчитался, сколько мирных людей убили в ходе военных операций

Мир

 Пентагон по запросу Конгресса США представил доклад о так называемых "сопутствующих жертвах" проведения военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2019 году. 

Отметим, что то, что на Капитолийском холме скромно называют военными операциями, является ничем иным как интервенциями, поскольку ни в одну из вышеперечисленных стран американскую армию не приглашали.

Но как бы там ни было, а мирные жители стран, в которые США несут "идеалы демократии", реальны. Хотя, есть ощущение, что официальная статистика Пентагона весьма далека от реальности:

военные заявили, что в 2019 году погибли более 130 мирных жителей., из них

  • 108 человек были убиты в Афганистане,
  • 22 - в Сирии и Ираке,
  • 2 - в Сомали.

В Ливии и Йемене, как заверяют в Пентагоне, жертв среди мирного населения вовсе не было.

 Впрочем, США никогда и не скрывали, что главное - не люди, а деньги.

Вот, к примеру, что писала о планах правительства страны "Правда.Ру" в 2002 году

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Международная террористическая организация «Аль-Каида» возобновила работу учебных лагерей по подготовке террористов в Афганистане. Об этом сообщает в понедельник американский журнал «Ньюсуик», который провел собственное расследование в Афганистане. По данным журнала, сейчас на территории Афганистана тайно действуют более десятка лагерей, в одном из которых инструкторами по подготовке террористов работают йеменец и чеченец.

По данным источников журнала, в последнее время подготовку в тайных учебных лагерях в Афганистане прошли "сотни" террористов, обученных опытными инструкторами обращению с гранатометами, стрелковым оружием, минами и различными видами взрывчатки. Как пишет журнал, после двухнедельного обучения террористы "растворяются" среди афганского населения. «Ньюсуик» прогнозирует увеличение числа терактов и вооруженных нападений в Афганистане.

Откровения столь авторитетного журнала в другое время и гроша бы ломаного не стоили, но сейчас, когда человечество отсчитывает последние часы мира, эти откровения дорогого стоят. Блицгкриг в Афганистане американцам  не удался, разгромив регулярные силы талибов, они увязли в партизанской войне, которую, чего там греха таить, беззастенчиво проигрывают.

«ПРАВДА.Ру» неоднократно писала об этом, а в одной из последних статей: «Скорбная птица через границу», сравнила Афганистан с Чечней (пусть кого-то и коробит это сравнение, но факты вещь упрямая.).

Небольшая цитата из статьи: Многочисленные спецоперации, типа «Анаконды» и «Гарпуна» больших результатов не дали (найдено несколько складов с оружием и уничтожено несколько десятков боевиков) и, в конце концов, от них отказались. Теперь, если такие операции и будут проводиться, то только силами самих афганцев, но под чутким руководством американцев. Нынешнее положение освободителей достаточно плачевно: они сидят на военных базах и носа от туда не кажут. Но и там и достают пули и ракеты талибов.

Тщательно скрываемая до сей поры информация о плачевном положении американцев перестала  быть секретной, а посему простой американский налогоплательщик, естественно, спросит, а что дальше? Ответа пока нет, аналитики из Пентагона заняты сейчас Ираком, Афганистан для них пройденный этап. Но спускать все на тормоза вроде не хочется, а посему в Афганистан прилетает министр финансов США Пол О'Нилл. Официально цель визита обозначена так: О'Нилл должен обсудить с руководством Афганистана ход восстановления экономики и инфраструктуры, разрушенных 23 годами гражданской войны. Далее, О'Нилл намерен выяснить эффективность распределения международной финансовой помощи Афганистану, выделяемой странами донорами и, в первую очередь, США. По данным посольства США в Кабуле, он осмотрит начавшиеся на прошлой неделе работы по реконструкции шоссе Кабул-Кандагар. На данный проект США выделили порядка 80 млн. долларов. Вот и делайте выводы.

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Темы сша отчет пентагон афганистан убитые мирные жители
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