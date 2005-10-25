Саакашвили: главная проблема Украины - полное отсутствие управления

Руководитель исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал основную проблему страны, которой, по его мнению, является отсутствие всякого управления.

С таким заявлением он выступил в пятницу на украинском канале "1+1", комментируя скандал с "записями разговора Порошенко и Байдена".

"Проблема Украины не в том, что страна попала под внешнее управление, проблема в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть, — государственного управления", — уточнил Саакашвили.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением". Основанием стали обнародованные внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачом аудиозаписи телефонных разговоров людей с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего американского вице-президента Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

В свою очередь бывший украинский президент Порошенко поспешил заявить, что записи - подделка, и вообще - во всем виноват Кремль.

К слову, наблюдая за всем этим политическим пинг-понгом, где в качестве мячика чиновники и депутаты используют компромат друг на друга, невольно задаешься вопросом: а что такое происходит с людьми на Украине, что их "начинает нести", как только они попадают "во власть"? Это не про Саакашвили — к нему вопросов нет.

А вот все остальные…

Для сравнения напомним, что писала некогда "Правда.Ру"

Ющенко: возможно ли вразумление?

О динамике развития событий

Происходящее на Украине, начиная с предвыборной кампании конца прошлого года, подобно воспроизведению кино в ускоренном режиме. Причем коэффициент скорости воспроизведения не х2, а ближе к х5 или даже х10.

Опытным путем такой коэффициент можно, в частности, определить как количество громких скандалов в высших эшелонах власти. Например, вот как в июле сего года описывал положение на Украине один из представителей оппозиции Тарас Чорновил:

"У нас каждый день скандал — ни дня без скандала, ни дня без проблем. Каждый день правительство делает какую-нибудь глупость. Это представить себе — собрать такое количество людей, которые каждый день делают какой-нибудь ляпсус! При всей моей огромнейшей нелюбви к Кучме, при нем раз в неделю, раз в две недели случался серьезный ляп, а тут каждый день что-то происходит".

Отметим про себя, что это было еще в середине лета, то есть до отставки правительства Юлии Тимошенко, до "разрыва оранжевых крыльев".

О дееспособности

Глядя со стороны трудно понять, на что рассчитывали сами "оранжевые", когда стремились к захвату власти в стране, и та часть избирателей, которая их в этом поддерживала (фактор внешней поддержки вынесем пока за скобки), а влезть самому в шкуру "оранжевого" мне крайне сложно. По-видимому, Майдан и его лидеры-организаторы предполагали, что для того, чтобы управлять весьма крупной по европейским меркам страной, не говоря уже о предполагавшихся серьезных преобразованиях, можно не обладая определенными знаниями и способностями или хотя бы минимальными управленческими навыками.

Если же присмотреться к персонажам нынешней "народной власти" или недавнего (да во многом и нынешнего) "правительства народного доверия", то сам собой возникает вопрос об адекватности оценки ими ситуации или просто окружающей действительности и соотнесении своих поступков с неизбежно наступающими последствиями.

Говоря еще откровеннее, о вменяемости.

О поставленных задачах

Безусловно, перед В. Ющенко и людьми, попавшим в его команду, ставились вполне конкретные задачи. Приведенный к власти, он обязан был выполнять наказы… нет, не избирателей (не только Майдана, но и другой половины страны как президент всей Украины, а не исключительно Северо-Запада), а тех сил, что годами вели Ющенко к власти, и теперь рассчитывали на отдачу.

В двух словах о том, что от него требовалось…

Во внешней политике необходимо было покончить с многовекторностью.

На Западном направлении приоритетами в порядке уменьшения важности были — НАТО, ЕС, ВТО. ВТО, правда, по срокам вышло на первое место, так как Москва заявила о возможности присоединения России к организации до конца года, а Киеву важно было вступить в нее раньше.

На Восточном направлении необходимо было разорвать максимально возможное число связей, все еще соединяющих Украину с Россией, — участие в ЕЭП, базирование Черноморского флота России, функционирование русского языка, Украинская православная церковь как часть РПЦ и многое другое.

В меру способностей все это планомерно осуществлялось, но существовала в этом процессе важная особенность. "Народная власть" пришла не только не насовсем, но и совсем даже не надолго. С учетом Конституционной реформы очередные парламентские выборы (весна-2006) могли окончательно отправить "новую власть" в политическое небытие, а президента превратить в не очень привлекательную декорацию.

Времени было мало (чуть больше года), а сделать нужно было много. В связи с этим, программой минимум становилась победа на выборах в Раду, обеспечение своего большинства и формирование правительства уже в новой системе власти. В этом случае можно было бы уже действовать не торопясь, "с оттяжкой", не оглядываясь на оппозицию и не прибегая к популизму, становящемуся ненужным.

С одной стороны, в экономическом смысле, с точки зрения Запада, Украину желательно было бы превратить из промышленно развитой (несмотря на многолетние рыночные реформы) в "страну мелких лавочников".

С другой стороны, крупный украинский бизнес, сосредоточенный преимущественно в металлургии, смежных отраслях, химической промышленности, мог не согласиться с такой постановкой вопроса и "сдуру" поддержать (морально и материально) оппозицию.

Дополнительную угрозу представляло то обстоятельство, что именно этот сектор экономики заинтересован в бесперебойных и по приемлемой цене поставках энергоресурсов, обязательным условием для чего являются нормальные отношения с Россией. Решение виделось в реприватизации — отобрать энергоемкие производства у нынешних владельцев и с помощью открытых конкурсов передать западным собственникам.

Таким образом, решение проблемы энергозависимости от России делегировалась западным частным компаниям (хотят — развивают производство, внедряют технологии энергосбережения, не хотят — консервируют мощности) и оппозицию этим последним поддерживать бы в голову не пришло.

Что удалось выполнить?

Близится годовщина Майдана и, хочешь-не хочешь, приходится подводить текущие итоги… А они — неутешительные.

Результаты октябрьского социологического опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований, свидетельствуют о том, что около половины украинцев разочаровались в новой власти.

48,2% респондентов отмечают, что за время нахождения у власти Ющенко жизнь людей и экономическое положение в стране ухудшились.

В том, что уровень благосостояния их семей снизился, уверены 44, 7% жителей Украины.

При этом 37,6% опрошенных отмечают, что уровень оплаты труда при новом президенте не изменился.

32% граждан уверены в том, что оплата труда изменилась к худшему.

37,2% респондентов отмечают улучшение в пенсионном обеспечении,

24,8% уверены в обратном.

Ухудшение состояния экономики отметили 53,3% опрошенных.

Лишь каждый десятый придерживается противоположного мнения:

об улучшении своей жизни и об экономическом росте заявили соответственно только 9,2% и 9,7% из числа опрошенных, улучшение ситуации в стране отметили 11,5% опрошенных.

При этом 59% выразили неуверенность в завтрашнем дне, тогда как с оптимизмом смотрят в будущее 5,7% украинцев.

Хорошо еще, что карнавал на Майдане обошелся без жертв. В чем, правда, заслуга совсем не "пламенных революционеров", а "преступной власти" и В. Януковича, ее "ставленника", продемонстрировавших гораздо более высокую степень ответственности, чем организаторы Майдана.

Украинский политолог Владимир Грановский в конце февраля высказал уверенность в том, что из множества заявленных целей новой власти удастся достичь только двух:

вступить в НАТО и национализировать (реприватизировать) собственность.

Что касается решения первой задачи, то генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер во время недавней встречи с Ющенко пожелал Украине больших успехов в реализации ее евроатлантических стремлений, так и не назвав даты вступления.

Вторая цель — реприватизация — осуществится, похоже, только в отношении одного знакового предприятия, "Криворожстали".

В итоге, единственное, что удалось "народной власти", — это подпортить отношения с Россией. Для этого, впрочем, много ума не надо и неизвестно, кто от ухудшения отношений больше потерял, Украина или Россия, Киев или Москва. Эта ремарка дает нам повод вернуться к вопросу о политическом реализме и вменяемости.

Новый курс или кратковременные проблески здравого смысла?

Признаться, в последние дни небольшая надежда на то, что некоторыми признаками этих качеств команда В. Ющенко обладает, возникала.

14 октября по инициативе Ющенко состоялась его встреча с украинскими олигархами. Президент, как водится, делал строгое лицо, но было очевидно, что даже до него дошло, что с большим бизнесом нужно договариваться. Пикантность ситуации состояла в том, что бандитами местных олигархов Ющенко называл не только в пылу Майдана, но и сравнительно недавно. В конфликте начала осени вокруг Никопольского завода ферросплавов обе столкнувшиеся силы президент квалифицировал как банды. Главари обеих преступных группировок, Коломойский и Пинчук, на встречу (сходку? стрелку?) с украинским гарантом с удовольствием пришли. Какие впечатления от встречи остались у Ющенко, сказать сложно, а бизнесмены результатами остались довольны.

Произошедшее — не рядовое событие, безусловно, и стоит в одном ряду с недавним меморандумом с партией В. Януковича, без которого не удалось бы назначить нового главу правительства. Эти два события характеризуют Ющенко как человека, без сомнения, слабо вменяемого, но, справедливости ради следует заметить, приходящего время от времени в чувство. Происходит это, правда, после пятого-десятого удара с размаху лбом о стену, а продолжительность просветления при этом — величина переменная и зависимость пока установить не удалось.

Тем не менее, в этом отличие украинского президента от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая действовала в состоянии, похожем на аффект, и даже не лбом о стену билась, а лезла на рожон, причем подозрительно некстати подхихикивая при этом.

Здесь необходимо вернуться к некоторым прогнозам времен начала "оранжевого периода" украинской истории. После свершившейся революции был комментарий украинского политолога Костя (в именительном падеже — Кость) Бондаренко, что Ющенко неизбежно придет к тому же, к чему, в конце концов, пришел Кучма к окончанию второго президентства (взвешенная внешняя политика и осторожная внутренняя). Похожих прогнозов придерживался, помнится, полномочный посол России на Украине Виктор Черномырдин. То есть предполагалось, что человек, разобравшийся на месте в ситуации, начинает действовать в соответствии с объективными обстоятельствами, а не так, как ему хотелось (от него требовалось) до того.

Пока в отношении Ющенко такой прогноз не подтвердился. Возможно потому, что периоды невменяемости у него продолжительны (естественны для него), а проблески здравого смысла — вынуждены и непривычны. Поэтому в течение теперь уже десяти месяцев руководство Украины целенаправленно действовало и продолжает действовать во вред своей стране (и во внутренней политике и во внешней), не замечая и не желая замечать неминуемо приближающейся катастрофы. Последнее интервью украинского президента Би-би-си, которое Ющенко дал спустя всего день-два после встречи с представителями крупного украинского бизнеса, свидетельствует либо о шизофрении, либо подтверждает версию о чрезвычайной кратковременности проблесков здравого смысла.

Для того чтобы гонитель христиан Савл стал святым апостолом Павлом, Бог вынужден был прибегнуть к насильственному вразумлению (Савл был на время ослеплен). Что должно произойти, чтобы президент Украины стал действовать в интересах своей страны, представить сложно. То, что происходило до сих пор, являлось, по-видимому, недостаточным по силе вразумлением…

P. S. "Недавно мы встречались с Леонидом Даниловичем Кучмой на одном из мероприятий СНГ, и он очень точно, по-моему, выразил ситуацию, которая складывалась во многих странах постсоветского пространства. Он сказал так: нам казалось, что стоит только продемонстрировать какую-то фронду Москве, отодвинуться от нее — и нам полным долларом, рублем и гривной насыпят полную кошелку всяких удовольствий, и мы будем жить счастливо и богато. Ничего подобного не произошло, да и произойти не могло. Из интервью Владимира Путина украинским телеканалам, 27 октября 2004 года

И со стороны России, и со стороны наших партнеров, в том числе и в Украине, пришло осознание того, что у нас есть свои собственные национальные интересы, которых мы можем достигать и добиваться, сотрудничая друг с другом. И сделать это мы можем наиболее эффективно, если работаем вместе".