Очередные страсти по Тартускому договору закипают в Эстонии

В воскресенье,2 февраля, Эстония в очередной раз заявила о том, что действие Тартуского договора с Россией не прекращалось.

Во время церемонии по случаю столетия подписания документа, Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, заявила:

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует. Наша страна присоединялась к СССР не по собственной воле. Весь тот период, когда мы вынужденно были в его составе — это период оккупации".

По словам госпожи президента сейчас перед страной и ее правительством стоит только одна задача — "восстановить территориальную целостность Эстонии в ее исторических границах".

Проблема приграничных территорий

Напомним, что Тартуский мирный договор, заключенный 2 февраля 1920 года, был юридическим признанием Эстонии самостоятельным государством (кстати, Советская Россия признала ее таковой первой в мире именно этим документом).

По договору к Эстонии отошли

часть Псковской губернии: сегодня это Печорский район Псковской области,

часть территории современной Ленинградской области.

В 1944 году эти земли вернули РСФСР.

Начиная с 2005 года власти Эстонии пытаются добиться признания ставшего историческим документа имеющим юридическую силу.

Вот, что писала об этом ранее "Правда.Ру"

"Тартуский синдром"

Поистине достойна сочувствия позиция официального Таллина, в очередной раз продемонстрировавшего лукавство "новообращенного европейца". Похоже, членство в ЕС добавило Эстонии твердости в отношениях с бывшим "Большим братом", упорно не желающим признавать себя оккупантом и, тем более, каяться за мнимые грехи.

Поправки, внесенные эстонским парламентом в уже подписанный договор о границах, вынудили Россию отозвать свою подпись, поскольку содержание поправок позволяет при необходимости вернуться к территориальным претензиям. В чем же камень преткновения? Похоже, в навязчивой идее, во что бы то ни стало сломить "имперский дух" великого соседа. Исторические примеры тут как тут.

Действительно, канцлеры ФРГ наперебой каются перед еврейским народом за Холокост. А Россия почему-то не хочет становиться на одну ступень с поверженной фашистской Германией. Вот и бывший президент Леннарт Мери (1992-2001) сетует, мол, перед поляками Ельцин покаялся за Катынь, почему бы президенту Путину не развить "положительный" опыт? Учитывая искреннее стремление Эстонии к добрососедству, это, конечно же, устранит последние причины дисбаланса в отношениях с Россией, упорно не желающей привыкать к новым реалиям. Ведь она имеет дело не с бывшей союзной республикой, а с представителем Евросоюза — мощной политической формации.

Не беда, что европейцы уже поделились на "старых" и "молодых", установив своего рода "дедовщину", когда, к примеру, поляк выращивает спаржу, а немец ее кушает, считая, что за 5 евро в час он лучше побудет безработным. И оба при этом довольны.

Что же касается корректуры отношений, то особенно в экономической сфере давно пора переходить на стандартные для Европы ценовые рамки. В частности, прекратить поставки в Эстонию того же газа по демпинговым ценам СНГ (1,3 евро против 0,8 — это вам не шутки!). Отрадно, что российское правительство наконец-то приступило к рассмотрению этого вопроса. Ну, а что до фигуры Ельцина, то она вряд ли являет собой эталон политического деятеля и, тем более, пример для подражания. Скорее наоборот.

Форменный скандал, связанный с очередной спекуляцией эстонских властей, притянувших заигранную тему "сталинских грехов" к вопросу демаркации границ вызвал недоумение даже в Евросоюзе. А ведь всего год назад, принимая Латвию и Эстонию (май 2004 г.) в члены Большой Европы, Брюссель откровенно закрыл глаза на нерешенные территориальные вопросы этих стран, привычно возложив всю ответственность на Россию. Между тем устав этой организации достаточно четко определяет условия членства. Интересно, в чем причина? В традиционной неприязни к России, или стремлении любой ценой породниться с конфликтными прибалтами, носящимися с бывшими нацистами как с писаной торбой? Догадайтесь сами, но "двойной стандарт" продолжает уверенно шагать по планете.

А что касается излюбленного эстонцами юридического "отправного пункта" — Тартуского договора 1920 года, то в строгом соответствии с мировой практикой, последующий договор отменяет предыдущий, и тот же Тартуский договор, потерял свое значение еще в 1940 году после вхождения Прибалтики в состав СССР. Последовавший за этим ряд международных договоров, включая Заключительный акт СБСЕ 1975 года, ни разу не оспаривал существовавшую вплоть до распада СССР "ялтинскую" систему границ в Европе. Только США, подписывая Итоговый документ СБСЕ, сделали специальную оговорку, подчеркнув неприятие вхождения Прибалтики в состав СССР. Это лишь подтверждает мысль о долгосрочной программе геополитического передела мира в интересах Соединенных Штатов, нацеленной, в том числе, на разрушение исторического пространства России. Впрочем, с тех пор как СССР в результате Второй мировой войны превратился в сверхдержаву, иначе и быть не могло. Наша победа во Второй мировой автоматически прекратила действие и Портсмутского договора 1905 года с Японией. Увы, неуклюжие дипломатические "пассы" Никиты Хрущева породили неоднозначное толкование вполне определенного "Курильского вопроса".

И вообще, избирательность по отношению к договорам — дело опасное, способное взорвать многие кажущиеся незыблемыми устои. К примеру, крымские татары, следуя "букве" русско-турецкого Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774) вполне могут выдвинуть претензии к самостийной Украине, поскольку согласно его ст. 3: "…все татарские народы: крымские… от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана…, всем татарским обществом избранного… не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе…признавать и почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого кроме единого бога, не зависящих…"

Правда, после этого был еще и Ясский мирный договор, подтвердивший акт 1783 года о присоединении Крыма и Кубани к России, и печально известное Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Кого теперь интересует, что оно было неконституционным, тем более что тема перекрывается российско-украинским договором 1995 г. о границах, за который отдельное спасибо тому же Б. Ельцину. Ну, а лично мне нравится Ништадтский договор 1721 года, венчавший победоносную для России войну со Швецией.

Пункт IV этого документа гласит:

"…Его королевскоевеличество свейское уступает сим за себя и своих потомков и наследников… его царскому величеству и его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне…завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена… с городами и крепостями: Ригой, Дюнамюндом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к прмянуиым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами с островами… все жители оных земель от присяги государству Свейскому уволены и… эти земли отныне имеют вечно Российскому государству присоединены быть и пребывать…"

Основа западной цивилизации — благоговейное отношение к собственности. Поэтому вполне логично заявить о правах Российской Федерации, не только как правопреемника СССР, но и Российской империи, на земли Прибалтики. Если Запад охотно принимает выплачиваемые Россией царские долги, почему бы не вспомнить и о её священных наследственных правах. Разве подобная постановка столь уж абсурдна? Не потому ли столь популярен среди русскоязычного "меньшинства", доходящего в Латвии до 46% населения, текст Ништадтского договора?

Подозревая о буре страстей, которая последует, хочу успокоить тех, кто готов мирно сосуществовать и даже сотрудничать в рамках ныне существующих границ. Ничего не надо рушить. Кроме порочной практики шельмования целых народов, от которой никак не могут отойти лидеры ряда стран, под гнетом внезапно "свалившейся" на них независимости. "Подростковый возраст" государственности, по всей видимости, и является причиной "детских" болезней, среди которых Тартуский синдром, увы, не последняя хворь.

Так что… лечиться, лечиться и еще раз лечиться, господа!