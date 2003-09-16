Украина рискует оказаться "в кольце врагов",если победит Лукашенко

В министерстве в связи Украины состоялось совещание, на повестке дня был 1 вопрос: ситуация в соседней Белоруссии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, присутствовали на нем представители профильных департаментов внешнеполитического ведомства, а также посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Можно не быть экспертом в украино-белорусских отношениях, чтобы догадаться, о чем именно шла речь на совещании. Украина, являясь членом недавно созданного "Люблинского треугольника", в который, помимо нее, входят также Польша и Литва, уже поддержала внешнее давление на Александра Лукашенко, не признав результаты выборов.

Почти кровная заинтересованность

Украинские политики являются частью тех же структур, что и силы, стоящие за белорусской оппозицией, продвигающей Светлану Тихановскую: это различные фонды, спонсируемые США, ЕС, Соросом и рядом европейских государств (и тому есть документальное подтверждение — читайте здесь).

Украинские радикалы во власти не скрывают своего восторга от событий, происходящих в соседней стране. И помогают они белорусской оппозиции не только словом, но и делом, направляя "консультантов" для более эффективного противостояния силовикам.

Все эти факторы отнюдь не способствуют развитию гармоничных отношений между странами. И последние заявления, и действия официальных лиц Украины могут лишить страну той поддержки, которую на протяжении последних 6 лет ей оказывал Лукашенко.

Таким образом, фраза "в кольце врагов" может стать для Украины новой жестокой реальностью.

К слову, это уже не первый раз, когда Украина оказывается в изоляции. Напомним, что задолго до госпереворота, политики Незалежной жаловались на то, что с их страной "никто водиться не хочет".

Вот, что писала "Правда.Ру" в 2002 году

Одиночество Украины

В современном мире всё большую интенсивность приобретают интеграционные процессы. Государства объединяются в союзы и межрегиональные объединения — такие, как ЕЭС, Североамериканская зона свободной торговли. Тенденция к объединению государств в региональные союзы охватывает всё большее число стран и имеет место практически во всех регионах мира. Наиболее ярко выраженный характер этот процесс приобрёл в странах Западной, а теперь уже и в государствах Центральной Европы. В результате экономической интеграции европейские государства становятся всё более зависимыми друг от друга не только в экономической, но и в политической сфере. Украина также не хочет остаться в стороне от этого процесса и желала бы избавиться от порядком уже поднадоевшего ей национального одиночества.

Суровая реальность

Украинские политики неоднократно заявляли о желании своей страны в перспективе вступить в ЕЭС. Мы старательно соблюдаем все европейские нормы в области прав человека, изменив своё законодательство, отменили смертную казнь и сейчас пытаемся привести конституцию в соответствие с европейскими стандартами. Ради цели европейской интеграции мы даже отказались от сотрудничества со странами СНГ в некоторых областях, таких, как оборонная политика, хотя нас, собственно, об этом пока никто и не просил.

Основная проблема на пути к продвижению Украины в направлении евроинтеграции заключается в том, что европейские страны, за редким исключением, никак не проявляют и не проявят своего ответного интереса ко вступлению Украины в ЕЭС ни в данный момент, ни в обозримой перспективе. Нас даже не называют кандидатами на членство в ЕЭС, предлагая именоваться "соседями", наряду с Белоруссией, Россией, Болгарией и странами Северной Африки. Даже более того, в последнее время всё чаще раздаются голоса о том, что расширение ЕЭС следует остановить. Так, например, председатель Еврокомиссии Романо Проди на самите ЕС США 26.06.2003 заявил, что ЕС должен охватывать территорию своих нынешних членов, кандидатов на вступление, а также Балкан. На этом, по мнению Проди, следует остановиться.

Но даже статус кандидата на членство в ЕЭС не гарантирует автоматического зачисления в ряды этой организации. Турция, например, еще в 1980-х гг. получила подобный статус, но воз, как говорится, и ныне там.

Украина? А где это?

Причин такого отношения европейцев к нашей стране может быть несколько. Но я назову две, на мой взгляд, наиболее вероятные.

Первая причина: Украина — потенциально нестабильная страна. У нас помимо Чернобыля, существует ещё и нарождающаяся горячая точка — это Крым, который уже однажды чуть было не вспыхнул в конце 80-х — начале 90-х годов. Кроме того, есть определённая вероятность возникновения конфликта между восточной и западной частями Украины, на почве, в первую очередь, языковых противоречий. ЕЭС же старается принимать в свои ряды не просто стабильные государства, а страны, не граничащие с нестабильными регионами.

Вторая причина: мы очень бедные. Средняя зарплата в нашей стране составляет на данный момент около 440 гривен (76 евро), в то время как в Венгрии, например, на момент принятия решения о её членстве в Евросоюзе этот показатель был равен 730 евро. Путь, которым шли страны Прибалтики и Центральной Европы, готовясь к вступлению в ЕЭС, в принципе пригоден и для Украины. Это постепенное расширение экономических и политических контактов со странами ЕЭС и уменьшение количества препятствий в движении товаров, услуг и инвестиций, благодаря чему капиталы из более богатых стран перемещались на восток. Но дело в том, что изначально эти страны находились в заведомо лучшем экономическом положении, нежели современная Украина.

Кроме того, в Западной Европе, чья экономика сейчас находится в состоянии стагнации, политики всё меньше горят желанием оплачивать из своего кармана вступление в ЕЭС новых членов. Ведь Украина — это крупное государство, и "переварить" её, в отличии от крохотных прибалтийских стран, будет не так-то легко.

В результате политики бездействия европейцев мы остались один на один с жестокими законами мирового рынка и ощущаем теперь трудности с экспортом своих товаров не только в Европу и США, но теперь уже и в страны СНГ.

А в это время…

Россия, хоть и заявлявшая неоднократно об отсутствии у неё стремления вступить в Евросоюз, тем не менее продвинулась в направлении евроинтеграции гораздо дальше нас (надо, правда, принять во внимание, что мы-то почти не продвинулись).

Чего стоит хотя бы недавнее заявление итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. "Италия, — сказал он, — сделает все возможное, чтобы приблизить Россию к Европейскому союзу… Я за то, чтобы в конечном счете Россия стала участницей Союза". На данном этапе Берлускони будет добиваться "максимально возможной интеграции между ЕС и Россией". Нас же на пути продвижения в Европу поддерживают не действующие члены ЕЭС, а страны, которые сами там находятся пока на птичьих правах — Польша, например. Отсутствие официально заявленных еэсовских амбиций позволяет нашему восточному соседу искать самые разные формы сотрудничества не только с европейскими странами, но и с другими регионами мира. Только на просторах СНГ в течении последних лет было создано несколько не номинальных, а реально действующих организаций, таких, как ЕвразЭС и Договор о коллективной безопасности. Кроме того, при активном участии России функционирует Шанхайская организация сотрудничества.

Материализацией такой политики становятся, например, контракты на поставку российских вооружений различным государствам. Малайзия, Индонезия, страны СНГ активно покупают российское оружие, а Россия в свою очередь открывает свой рынок для товаров из этих стран.

Но наиболее желательным для России было бы развитие экономических отношений не с экзотической Малайзией, а с наиболее близкими ей в экономическом и, самое главное, в культурном отношении странами СНГ. Создание Единого экономического пространства следует, видимо, расценивать как один из шагов в этом направлении.

В сложившейся ситуации мы можем извлечь для себя двоякую пользу. Во-первых, — использовать своё членство в ЕЭП как дополнительный аргумент в переговорах с Брюсселем. Уже сейчас в Европе заметно некоторое беспокойство в связи с созданием новой организации. Во-вторых, зону свободной торговли в СНГ можно рассматривать как временную меру, которая, с одной стороны, позволит оживить производство на предприятиях, пострадавших от разрыва советских связей, а с другой, создаст условия для успешного продвижения украинских товаров на рынки России, Белоруссии и Казахстана.

Для Украины сейчас самое главное — не остаться в одиночестве. Ведь жестокие законы естественного отбора не любят одиночек — они их, как правило, уничтожают.