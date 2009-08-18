23 пассажира лайнера Diamond Princess сошли на берег без проверки

23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess покинуло судно после истечения двухнедельного карантина. Примечательно, что их даже не проверили на наличие коронавируса.

"23 пассажира покинули судно, не пройдя необходимой проверки на наличие вируса. Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку" - рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об эвакуации пассажиров круизного лайнера в Стокгольме.

На круизном судне, стоявшем у причала в Стокгольме (Швеция), вспыхнул пожар - эвакуированы 2,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на заявление источника в местной полиции.

По имеющимся данным, сообщение об возгорании поступило в 16:48 по московскому времени. "На борту началось возгорание, однако спустя десять минут людям (находящимся на борту) и пожарным удалось его погасить. На судне много дыма, из-за которого пострадали два человека", - уточнил представитель правоохранительных органов шведской столицы.Кроме того, с точки зрения спасателей, число пострадавших может увеличиться из-за сильного задымления. "Мы отправили несколько карет Скорой помощи и вертолетов, так как опасаемся, что число пострадавших возрастет", - добавил сотрудник полиции.