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Источник Правда.Ру

В США погиб астронавт-любитель, веривший в теорию плоской Земли

Мир » Северная Америка » США и Канада

В США при запуске ракеты погиб известный астронавт-любитель Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк, который стал известен благодаря полетам на самодельных ракетах. Широкую известность он завоевал в 2018 году, когда на всю страну заявил, что Земля "имеет форму фрисби".

Хьюс собирался полететь в космос, чтобы доказать всем свою теорию.

21 февраля Хьюс хотел подняться на высоту 1500 метров на самодельной ракете. Ему это удалось, однако парашют, который должен был обеспечить возвращение астронавта на Землю, не сработал.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о выходе в открытый космос американских космонавтов.

Астронавты "Индевора", пристыкованного к МКС, завершили второй выход в открытый космос из пяти запланированных. Его НАСА посвятило 40-летию первой высадки землян на поверхность Луны.

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Выход, начавшийся в 11:27 по времени Восточного побережья США (19:27 мск), продолжался почти семь часов. Дэвид Вулф и Том Маршбурн установили на внешней грузовой платформе антенну класса "космос-Земля", которую доставил шаллт. Кроме того, к резервуару с аммиаком прикрепили специальную скобу, чтобы его можно было передвигать с помощью руки-манипулятора во время следующей экспедиции шаттла. Астронавты также закрепили запасной модуль нагнетания и еще два блока на внешней грузовой платформе для хранения и дальнейшей эксплуатации.

НАСА планирует, чтобы к тому моменту, как на МКС перестанут летать американские шаттлы, станция была максимально укомплектована всем необходимым. У специалистов НАСА есть в запасе меньше года - американские челноки будут сняты с эксплуатации в 2010 году.

Темы земля космос майк хьюс астронавт безумный майк
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