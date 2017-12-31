Порошенко возвестил о ценности украинского паспорта

Президент Украины Петр Порошенко в последние часы уходящего года сделал очередное пафосное заявление. Он заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.
"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты", — написал Порошенко в своем "фейсбуке".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что силовики, участвовавшие в боях в аэропорту Донецка в 2015 году, могут сравниться со спартанцами.
Порошенко в своем обращении о случаю Дня сухопутных войск украинских ВС заявил, что "навеки войдет в историю Украины подвиг "киборгов" донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность "Черной бригады", стойкость, мужество и непобедимость всех воинов".
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