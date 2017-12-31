Россию обвинили во взломе выборов США из-за пьющего советника Трампа

Газета New York Times опубликовала "сенсационный" факт о расследовании ФБР вмешательства России в выборы в США. По данным издания, само расследование началось с того, что перебравший алкоголя советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос наговорил лишнего в лондонском баре Wine Rooms австралийскому дипломату Александру Даунеру.

Советник Трампа обмолвился об украденных электронных письмах Хиллари Клинтон. Это было еще в мае 2016 года, подвыпивший Пападопулос рассказал Даунеру, что получил информацию об имеющихся у Москвы украденных электронных письмах, которые "нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании".

Спустя два месяца украденные письма действительно стали появляться в сети, после чего австралийские власти передали американским коллегам информацию об этом разговоре.

Это и стало, в конечном счете, причиной начавшегося в июле 2016 года разбирательства ФБР о "вмешательстве России" в американские выборы.

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