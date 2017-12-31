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После залпа по мосту "Точкой-У" Россия поставит точку на Украине

Мир

Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.

После залпа по мосту "Точкой-У" Россия поставит точку на Украине. После залпа по мосту Точкой-У Россия поставит точку на Украине

"С военной точки зрения объект является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования", — цитирует бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игоря Романенко "Свободная пресса".

При этом же Романенко признает, насколько мост важен для полуострова, так как способен улучшить его экономическое положение.

"Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", — говорит Романенко, но при этом оговаривается, что мост может нести угрозу для Украины.

Впрочем, эксперты склонны считать, что это потуги Киева показать: действия "агрессора" не останутся без ответа. Поскольку строительство моста между Керчью и Таманью выглядит "насмешкой россиян" над киевскими властями.

Однако, планы авиационных и ракетных ударов не так просто реализовать. В скором времени в Крыму будет размещен второй по счету полк С-400. Скорее всего, новые "Триумфы" войдут в состав 31-й дивизии ПВО, и будет развернуты в Евпатории. И это означает, что Крымский мост будет надежно прикрыт от атак вражеской авиации и ракет.

Для охраны Крымского моста сформирована отдельная бригада Росгвардии. Для защиты от техногенных угроз — соответствующие структуры МЧС. Парирование военных угроз возложено на соответствующую часть Минобороны, которая включает средства борьбы с динамическими, баллистическими и надводными целями.

Если исходить из досягаемости, считают эксперты, атаковать мост может украинская авиация, которая представлена самолетами еще советской конструкции. Это фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители Су-27.

У Киева, кроме того, есть советские тактические ракетные комплексы "Точка". Это все украинские средства, которые могут представлять угрозу для Крымского моста.

Но любой украинский удар по Крымскому мосту будет равнозначен объявлению войны России. Но нужно учитывать, что Россия не сидит сложа руки, и проводит серьезные контр-диверсионные действия.

Российская сторона уже ответила украинскому военному. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин порекомендовал украинской стороне интересоваться в большей степени не Крымским мостом, а экономическим и политическим состоянием, собственно, Украины.

Как заявил российский чиновник, "я бы посоветовал украинским военным не интересоваться Крымским мостом, а направить больше усилий на внутренне положение в своей стране. Например, на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины. Наверное, в этом направлении нужно действовать. А не вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности к нашему государству".

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