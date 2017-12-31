Турецкая пресса: от Москвы мы получаем только проблемы

Издание Hürriyet Daily опубликовало статью, в которой сказано, что в отношениях Москвы и Анкары нарушен баланс и Москва доминирует. Турция, полагает автор, стала рынком сбыта для российских ресурсов.

Одновременно турецкие инвесторы испытывают трудности в России, а российские турфирмы навязывают низкие цены. Поэтому Турции не стоит забывать о своих связях с США.

В Турции, пишет автор статьи, Москва сбывает свои нефть, природный газ, ядерную энергию, а также ЗРК С-400, получая взамен миллиарды долларов. Также Россия использует напряжённость в отношениях Турции с Евросоюзом и США как "козырную карту".

"Часто можно услышать утверждение, что русские туристы — это главная опора для туристического сектора Турции. Однако очень низкие цены, которые навязываются российскими турфирмами, не оставляют турецкому туризму особого поля для манёвра", — сказано в статье.

По вопросу Сирии Москва, хотя и создавала на саммитах в Сочи и Астане впечатление о сотрудничестве с Турцией, в последнее время всё активнее действует в интересах сирийского президента Башара Асада.

"Я уже давно выступаю за то, чтобы Турция не разрывала свои связи с США по Сирии и не хранила все свои яйца в российской корзине. Турции нужно остановиться на такой стратегии по Сирии, которая соответствовала бы реальному положению дел и открывала бы возможности сотрудничества со всеми странами, имеющими отношение к этому вопросу. В противном случае Турция окажется зажатой между Россией и Соединёнными Штатами", — заканчивается статья.

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