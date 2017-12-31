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СМИ рассказали, как британская королева уворачивалась от объятий Ельцина

Мир

В Британии опубликован доклад о состоявшемся в ноябре 1992 года визите бывшего президента России Бориса Ельцина в Лондон. Как пишет издание The Daily Telegraph, во время встречи с британской королевой российский лидер в определённый момент попытался приобнять её за талию.

СМИ рассказали, как британская королева уворачивалась от объятий Ельцина. СМИ рассказали, как британская королева уворачивалась от объятий

Ельцин рисковал спровоцировать "дипломатический инцидент", но королева непринужденно пресекла попытку, не оскорбив при этом гостя. Как написал один из переводчиков британского МИДа, Борис Ельцин тогда был очень склонен к "тактильным" контактам.

"Во время прощания в Гринвиче ему даже удалось приобнять его королевское высочество герцога Йоркского, что вполне могло закончится полноценными объятиями, если бы герцог не успел уклониться. Ельцин также два раза взял королеву за руку и один раз даже попытался приобнять её за талию, однако благодаря навыку, выработанному годами тренировок, она (не нанеся тому никакого оскорбления) непринуждённо пресекла эту попытку", — сказано в докладе.

Переводчик при этом высказывает рекомендацию на будущее, что в случае поездки британской королевы в Россию с целью встретиться с Ельциным, принимающую сторону нужно будет предупредить о том, что с Елизаветой II следует ограничиться лишь рукопожатиями.

В докладе отмечается, что Ельцин, несмотря на своё общеизвестное пристрастие к алкоголю, во время визита был очень аккуратен с вином. Однако на одном из приёмов, когда ему предложили воду, он "жестом отмахнулся от неё, дав понять, что предпочёл бы что-нибудь покрепче".

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