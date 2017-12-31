СМИ предрекли в наступающем году наихудший гуманитарный кризис

Британское издание The Telegraph предрекло, что в наступающем году может произойти наихудший гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны.
"Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным", — цитирует издание государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.
Госсекретарь заявила, что Министерство международного развития Великобритании выделит дополнительные21 миллион долларов (1,2 миллиарда рублей) в фонд Организации Объединенных Наций для преодоления последствий гуманитарных кризисов. Эти деньги пойдут на обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий людей в разных уголках планеты.
При этом ежегодные взносы Великобритании в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации составляет 55 миллионов долларов (3,1 миллиарда рублей).
В ООН признали, что на сегодняшний день более 20 миллионов жителей Земли голодают и нуждаются в гуманитарной помощи.
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