Названы четыре варианта начала войны с Северной Кореей

Японцы назвали четыре варианта начала войны, которую может развязать КНДР. Власти всерьез рассматривает вероятность начала полномасштабных военных действий на Корейском полуострове, сообщает Kyodo.
По мнению совета национальной безопасности страны, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающего удара американских властей по полуострову.
При этом в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Южная Корея сообщила, что в крови перебежчика из КНДР обнаружили антитела к возбудителю сибирской язвы. Имя бывшего северокорейца не разглашается.
Власти подтвердили, что перебежчик выработал иммунитет к смертельному заболеванию. Такая "находка" вызвала озабоченность Сеула, поскольку это может означать, что в распоряжении Пхеньяна есть возбудитель сибирской язвы, который режим может использовать как биологическое оружие.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Руководитель правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выступил с заявлением, что санкции против России вредят самому ЕС.
Автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев считает, что американцы прекрасно понимают, как отличаются от "этих сумасшедших русских".
Автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев считает, что американцы прекрасно понимают, как отличаются от "этих сумасшедших русских".
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.