Названы четыре варианта начала войны с Северной Кореей

Японцы назвали четыре варианта начала войны, которую может развязать КНДР. Власти всерьез рассматривает вероятность начала полномасштабных военных действий на Корейском полуострове, сообщает Kyodo.

По мнению совета национальной безопасности страны, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающего удара американских властей по полуострову.

При этом в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Южная Корея сообщила, что в крови перебежчика из КНДР обнаружили антитела к возбудителю сибирской язвы. Имя бывшего северокорейца не разглашается.

Власти подтвердили, что перебежчик выработал иммунитет к смертельному заболеванию. Такая "находка" вызвала озабоченность Сеула, поскольку это может означать, что в распоряжении Пхеньяна есть возбудитель сибирской язвы, который режим может использовать как биологическое оружие.

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