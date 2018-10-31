WT: китайские военные тайно обучаются в западных университетах

Правительство Китайской народной республики тайно отправляет своих военных ученых на учебу в Соединенные Штаты Америки, страны Европы и многие другие страны.

Об этом пишет американское издание "The Washington Post".

Там, утверждают авторы материала, китайские специалисты получают столь необходимый им опыт во многих областях — например, сфере навигационных технологий. США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия — вот те страны, что интересуют Пекин в первую очередь, говорится в статье. Дело в том, что вышеперечисленные государства при всем желании нельзя назвать союзниками Поднебесной.

Находясь в этих странах, указывают авторы материала, китайцы, разумеется, скрывают свою причастность к Министерству обороны КНР. Знают ли об этом правительства тех стран, куда отправляются китайские военные ученые или руководство университетов, неизвестно.

Американское издание "The Washington Post" утверждает, что китайское правительство уже оплатило учебу нескольким тысячам своих специалистов.

Любопытно, что статья в "The Washington Post" основана на докладе австралийских экспертов в области геополитики. В последнее время, отметим, отношения Австралии с Китаем становятся все более и более напряженными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации советуют Вашингтону поссорить Москву с Пекином.

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