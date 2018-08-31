Экологи обвинили в глобальном потеплении авиаперевозчиков

Экологи обвинили в глобальном потеплении авиаперевозчиков. Соответствующий отчет опубликовали эксперты из Межправительственной группы при ООН.

Из документа следует, что эта ситуация касается как воздушного пространства, так и наземного. Причина в выбросах углекислого газа, он выделяется после сжигания керосина.

Экологов тревожит, что гражданские все чаще предпочитают летать, это значит, что со временем парк самолетов станет еще больше.

Стоит отметить, что авиакомпании знают об этом, они заявляют, что пытаются решить проблему. Так, уже практикуются двигатели нового поколения. Однако и это нельзя назвать панацеей, т. к. изменения приведут к удорожанию стоимости билетов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эксперты из Утрехтского университета выяснили, человечеству не помогают меры, о которых страны договорились, подписав Парижское соглашение.

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