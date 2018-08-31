Лукашенко рассказал о повальном пьянстве министров

Пьянство — причина кадровых изменений в белорусском правительстве. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что контролирует ситуацию и пообещал продолжить перестановки. Глава государства заявил: должностные лица обязаны трудиться по тем принципам, которые он определит для них, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, ему стыдно признаваться, но многие лица, ранее занимавшие руководящие посты, любили выпить. По мнению президента, если человек не знает чувства меры, не понимает, где и сколько можно себе позволить, то он не имеет право занимать руководящий пост.

Также глава страны призвал журналистов не искать подводных течений, причина всех перестановок проста: неисполнительность, недисциплинированность и пьянство.

Напомним, что Лукашенко сменил премьера, а также почти все правительство было отправлено в отставку.

Фото: Fotodom.ru/DP

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