Полиция Туниса оказалась замешана в групповом изнасиловании

В последний месяц лета в Тунисе произошел ряд резонансных преступлений. Так, была изнасилована целая семья, в том числе 15-летняя девочка.

Тунис из некогда популярного туристического направления превращается в страну, где даже днём местные жители боятся выходить на улицу. Безопасность не гарантирована и в собственном доме. Так, в городе Губеллат банда из пяти преступников ворвалась в жилище, где находились 80-летняя женщина, её 55-летняя дочь и 15-летняя внучка. Незнакомцы жестоко избили их, а затем всех изнасиловали. Уходя, преступники забрали с собой девочку.

Пожилая женщина и её дочь с серьёзными травмами были доставлены в местный госпиталь. А 15-летняя девочка находилась в заложниках трое суток, всё это время преступники продолжали её насиловать и издеваться. Позже она была найдена живой на окраине города и сейчас также находится в больнице. Как оказалось, один из пятерых нападавших является полицейским и живёт по соседству с пострадавшими. После задержания бандитов выяснилось, что все они находились под действием наркотиков и алкоголя.

Ранее сообщалось, что в округе Ариана Туниса молодой человек изнасиловал несколько пожилых женщин. Преступник пользовался их физической слабостью. Известно минимум о трёх жертвах. Нападения обычно совершались ранним утром.

В Тунисе также стали достаточно распространены и уличные преступления. Так, несколько дней назад в Сусе двое молодых людей ограбили девушку, однако при попытке к бегству один из них упал с мотоцикла и был задержан. Стоит отметить, что нередки аналогичные случаи нападения на туристов.

Усугубляет сложившуюся криминогенную обстановку то, что зачастую преступниками оказываются местные стражи порядка. Это касается не только рядовых сотрудников. Ранее по подозрению в коррупции и совершению ряда других преступлений был задержан прокурор города Гафса. Он использовал служебное положение, чтобы по сфабрикованным обвинениям посадить в тюрьму неугодных ему лиц.

Необходимо напомнить, что в мае текущего года российским туристам было рекомендовано воздержаться от поездок в Тунис. Это обусловлено напряжённой социально-экономической и политической обстановкой в стране. В настоящее время там прогрессирует безработица и бедность, что и толкает местных жителей на преступления. Тунисские власти пока не справляются с решением этих острых проблем, а значит, безопасность туристов не гарантирована.

Фото: riafan.ru